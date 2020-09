Herbeleef een middag vol incidenten in de Formule 1

Romain Grosjean en Max Verstappen staan met hun bolides in de grindbak. Ⓒ AFP

Max Verstappen viel tijdens tijdens de Grand Prix van Toscane al in de eerste ronde uit. De Nederlander was zeker niet de enige rijder die finish niet haalde in de race die werd gewonnen door Lewis Hamilton. Onze Formule 1-verslaggever Erik van Haren is in Italië ter plekke. Lees hieronder zijn beknopte raceverslag.