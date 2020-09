Live Formule 1: chaos bij Grand Prix van Toscane

De crash van Verstappen leidde tot een safetycar-situatie. Toen de safetycar na zes ronden van de baan ging, klapten enkele coureurs bij de herstart op het rechte stuk bovenop elkaar. De race werd daarop stilgelegd. Net als vorige week op Monza ging de rode vlag uit. De overgebleven coureurs stuurden hun auto de pitsstraat in. De race is om 15.10 uur begonnen. De herstart staat gepland voor 16.00 uur.

Verstappen was na het debacle op Monza nu een stuk optimistischer en hij startte op Mugello als derde, achter de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. „Vanaf vrijdagochtend zit het gelijk goed”, aldus Verstappen. „Het gevoel is heel anders dan vorige week, maar Mugello is natuurlijk ook een ander circuit. Ik voel me heel blij in de auto. Tot dusver is dit een heel positief weekeinde. Ja, tot nu toe het beste van dit jaar.” Het liep op het circuit van Mugello op zondag echter uit op een drama.

Verstappen hoopt in Italië de tweede plek in de WK-stand te kunnen heroveren. Zijn achterstand op Bottas bedraagt 7 punten; 117 om 110. Hamilton heeft al 163 punten verzameld.

