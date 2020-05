Stuntploeg Saarbrücken droomt van bekersprookje tegen Peter Bosz

De club die op het vierde niveau in Duitsland uitkomt, is de stuntploeg van het jaar door de halve finales te bereiken van het toernooi om de DFB Pokal. Daarin is Bayer Leverkusen de tegenstander, maar voorlopig wordt er ook in Duitsland niet gevoetbald.

„FCS zit als bekerspecialist en koploper in de competitie op drie fronten in een uitzonderlijke positie”, zei voorzitter Hartmut Ostermann in de Saarbrücker Zeitung. „We willen graag promoveren, het bekertoernooi tot een goed einde brengen en de beker van het Saarland winnen, zodat we volgend jaar weer aan de strijd om de DFB Pokal mogen meedoen.”

Saarbrücken is de eerste club ooit die zich als vierdeklasser heeft geplaatst voor de halve finales van het Duitse bekertoernooi. In de Regionalliga had de club uit de grensstreek met Frankrijk een voorsprong van zes punten op de eerste achtervolger. Ostermann ziet een vervolg van de competitie niet meer zitten. „Het duurt te lang voordat alle clubs weer kunnen trainen en klaar zijn om het seizoen af te maken. Laten we de competitie beëindigen.” Saarbrücken wil dan wel promoveren, zonder dat er clubs hoeven te degraderen.