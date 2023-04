Hockeyers Bloemendaal naar EHL-finale na zege op Racing Brussel

In de gelijk opgaande strijd was het Tim Swaen die in het tweede kwart een strafcorner in de linker kruising sleepte: 1-0. De Belgen boden daarna goed partij, kregen voor rust de betere kansen maar Bloemendaal-goalie Maurits Visser gaf geen krimp.

Ook in het derde kwart ging het over en weer. Bloemendaal leek uit een cornervariant met Roel Bovendeert als eindstation de finaleplaats veilig te stellen (2-0), maar toen Alexis Cayphas de achterstand verkleinde, wisten de Bloemendalers dat ze nog even aan de bak moesten.

Beins

Het zijn momenten dat de Mussen het best gedijen, zoals ook zondagmiddag bleek in het Wagener Stadion. Waar Racing een strafcorner verprutste waarin Bloemendaal na tweemaal te vroeg uitlopen met slechts drie man verdedigde, besliste Teun Beins aan de overzijde met een bekeken push de wedstrijd: 3-1.

De ploeg uit Brussel probeerde in de slotfase nog een overtal te creëren door de doelman voor een veldspeler te wisselen, maar dat liep verkeerd af. Floris Wortelboer kogelde met zijn backhand de 4-1 op de plank en de EHL-finale was in de tas.

Van der Weerden

Bloemendaal is de regerend kampioen. De club uit Kennemerland, zevenvoudig kampioen van Europa, won de afgelopen twee edities van de EHL. De tegenstander komt voor uit de wedstrijd van zondag tussen Rot-Weiss Köln en Athletic Terrassa. Beide teams verloren de afgelopen twee edities een finale van Bloemendaal. Bij de Duitsers staat Mink van der Weerden, de gewezen sleepspecialist van Oranje, onder contract.