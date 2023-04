Premium Het beste van De Telegraaf

Annemieke Bes aan boord voor Ocean Race: ’Te gaaf om te laten schieten’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Annemieke Bes maakt haar rentree in de Ocean Race. Ondanks de voor haar inktzwarte editie van 2017-2018 kijkt ze er enorm naar uit om weer mee te doen aan de wereldberoemde zeilwedstrijd. Ⓒ FOTO’S Team Holcim-PRB

AMSTERDAM - Annemieke Bes hoefde niet lang na te denken toen ze werd gebeld met de vraag of ze aan boord wil stappen voor de vierde etappe van de Ocean Race. De 45-jarige Groningse ademt zeilen en dus had ze haar antwoord panklaar. „Dit is veel te gaaf om te laten schieten.”