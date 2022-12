Pech voor marathonners: geen wedstrijden op natuurijs dit weekeinde

Woensdagavond kon wel een marathon op natuurijs worden geschaatst. Dat gebeurde in het Friese dorp Burgum. Maaike Verweij won bij de vrouwen, Gary Hekman bij de mannen. Competitieleider Willem Hut hoopte voor zaterdag op een wedstrijd op natuurijs in het Groningse Noordlaren en voor zondag in het Drentse Nieuw-Buinen, maar het weer werkte niet mee.

De marathonschaatsers reden vrijdagavond wel op kunstijs in Utrecht de achtste wedstrijd om de Marathon Cup. Hekman zegevierde daar opnieuw, bij de vrouwen ging de winst naar Esther Kiel. Zaterdag staat in Breda de negende wedstrijd op het programma.