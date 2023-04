Gebroken pols zet Pogacar zes weken buitenspel: ’Shit happens’

Volgens de arts zal Pogacar meteen met zijn revalidatie beginnen. „De operatie is goed verlopen en hij zal thuis aan zijn herstel beginnen. Hij kan gaan trainen op een indoorfiets.” De arts deed nog geen uitspraken over zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk. De Tour begint op 1 juli in het Spaanse Bilbao. Pogacar eindigde vorig jaar als tweede achter de Deen Jonas Vingegaard. Hij won de Tour in 2020 en 2021.

Pogacar liet maandag op Instagram weten dat hij blij is dat hij aan zijn val ’slechts’ een gebroken pols overhield. „Shit happens en gezien de gekke crash had het veel erger kunnen zijn.” Pogacar miste door zijn val de kans om in een week de drie zogenoemde Ardense klassiekers te winnen. Hij zegevierde een week geleden in de Amstel Gold Race en won drie dagen later ook de Waalse Pijl.