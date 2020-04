Sky is redder in nood voor Bundesliga

Bijna overal in Europa ligt de bal stil. Ook in Duitsland zorgt dat voor de nodige financiële problemen bij de clubs. De grotere verenigingen redden zich wel en hebben ook al beloofd de kleinere clubs te voorzien van een financiële compensatie, nu er vrijwel geen inkomsten zijn.

BILD weet daar tevens bij te vermelden dat Sky, een Engelse betaalde tv-zender dat Bundeslig-wedstrijden uitzendt, toch tot betaling overgaat. Dit was eerst onzeker. Met andere woorden: de miljoenen vliegen binnen, de redding voor vele clubs in nood.

Sky betaalt normaliter in vier termijnen in totaal zo’n 900 miljoen euro voor 266 live wedstrijden uit de Bundesliga en de 2. Bundesliga aan de Duitse bond (DFL), die op zijn beurt weer de clubs kan uitbetalen. De laatste betalingstermijn (van 225 miljoen euro) was echter onzeker, aangezien er sinds 11 maart niet meer gevoetbald wordt in Duitsland, ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus.

Volgens BILD hebben de DFL en Sky onderhandeld en zijn de partijen overeengekomen dat er betaling plaats zal vinden. Het exacte bedrag dat overgemaakt zal worden ligt echter wel lager dan de oorspronkelijke 225 miljoen euro. Volgens het Duitse medium is deze financiële injectie (geld voor tv-rechten) de redding voor zeker dertien Duitse clubs uit zowel Bundesliga en 2. Bundesliga.