VIDEO Cody Gakpo tekent op veld fictief contract bij PSV

De laatste minuten van het duel met NEC scandeerden ze zijn naam. Dat gebeurde ook tijdens de rondgang van de selectie van PSV langs de tribunes.

Dat leverde nog een apart moment op. Fans hadden een spandoek gemaakt met daarop een fictief contract voor Gakpo. Daarop prijkten de handtekeningen van John (technisch directeur John de Jong) en Toon (algemeen directeur Toon Gerbrands). Volgens het contract zou Gakpo zich nog een jaar aan PSV verbinden. Op het veld signeerde de buitenspeler van PSV het contract met een spuitbus waaruit rode verf vloeide. Het scanderen van zijn naam ging door tot hij in de catacomben verdween.

Het contract. Ⓒ ANP Pro Shots

Gakpo heeft nog een doorlopend contract bij PSV. Toch is de kans groot dat hij vertrekt. Arsenal heeft concrete interesse in de Eindhovenaar. Er is nog een handvol clubs dat hem over wil nemen.

Gakpo vond het een prachtig gebaar van de fans. „Tekenen was het minste wat ik kon doen. Het doet me wel iets. Ik was geraakt door wat de supporters allemaal voor me deden. Maar ik voelde ook teleurstelling. Het besef kwam steeds meer dat we op een vervelende manier geen kampioen zijn geworden. In de rust hoorden we dat Ajax royaal voor stond. Dat had zeker invloed op ons spel in de tweede helft.

Wat hij het komende seizoen gaat doen, daar is Gakpo nog niet uit. „Ik heb een goed gesprek met Ruud van Nistelrooy achter de rug. Het WK speelt ook mee. Ik wil niet alleen naar Qatar, maar er ook een goede kans hebben om te spelen. Ik moet alle mogelijkheden nog eens op een rijtje zetten en zal dan een beslissing nemen.”