Man opgepakt nadat hij met laserpen in gezicht van Chelsea-speler Moedryk scheen

Arsenal juichte de arrestatie van de man toe, ook al is hij vermoedelijk een supporter van die club. „We veroordelen ten zeerste dit gevaarlijke en totaal onaanvaardbare gedrag”, meldde de club aan de BBC. „We zullen de politie volledig steunen met hun onderzoek en uiteraard de sterkst mogelijke actie ondernemen.”

Een laserstraal kan schadelijk zijn voor het oog. Moedryk liet op Instagram weten dat hij in orde is. De Oekraïner kwam in januari voor een bedrag van 70 miljoen euro over van Sjachtar Donetsk. In de veertien wedstrijden waarin hij tot nog toe in actie kwam voor de Londense club scoorde hij niet.