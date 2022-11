Stunt tegen B-elftal Frankrijk levert Tunesië geen achtste finale op

Frankrijk was na twee zeges al zeker van de achtste finales. De titelverdediger is de groepswinnaar en treft in de achtste finales de nummer 2 uit groep C met Polen, Argentinië, Saudi-Arabië en Mexico. Australië neemt het op tegen de groepswinnaar uit die groep.

Bondscoach Didier Deschamps gaf veel van zijn vedettes rust, zoals Kylian Mbappé en Antoine Griezmann. Het Franse team was op negen plaatsen gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen Denemarken. Tunesië, dat slechts 1 punt had uit twee wedstrijden, moest winnen om nog kans te maken.

Cracks Frankrijk toch nog ingebracht

De Tunesiërs van bondscoach Jalel Kadri lieten al snel zien dat ze voor hun laatste kans gingen. De ploeg leek zelfs in de 8e minuut op voorsprong te komen door een treffer van Nader Ghandri, maar die bleek na bestudering van de videobeelden buitenspel te hebben gestaan. Ook Khazri kreeg nog een goede kans in de eerste helft, maar zijn schot werd gestopt door doelman Steve Mandanda.

In de tweede helft bleef Tunesië druk zetten. Aissa Laidouni kon niet scoren, maar dat lukte Khazri daarna wel. Na balverlies van Youssouf Fofana kon de speler van Montpellier aangespeeld worden door Laidouni. Khazri verschalkte Axel Disasi en schoot laag in de rechterhoek binnen.

Deschamps reageerde door Mbappé, William Saliba en Adrien Rabiot in te brengen en daarna ook nog Griezmann en Ousmane Dembélé. Doelman Aymen Dahmen redde op inzetten van Mbappé en ook een schot van Randal Kolo Muani leidde ook niet tot een treffer. Griezmann leek in de extra tijd een Franse nederlaag te voorkomen, maar zijn treffer ging na ingrijpen van de VAR niet door.