Eredivisie wil stadions vanaf 2020 rookvrij

Dat is het doel van het nieuw opgerichte platform rookvrijestadions.nl dat is opgezet door beide voetbalcompetities, in samenwerking met de clubs, de KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij. Komend seizoen zal bij clubs waar nog geen rookverbod geldt een ontmoedigingsbeleid worden gehanteerd.

De actie sluit aan bij de landelijke beweging ’De Rookvrije Generatie’, die als doelstelling heeft kinderen te laten opgroeien in een volledig rookvrije omgeving. In openbare gebouwen en in de horeca geldt al langer een verbod op roken, net als bij Vitesse, Ajax en Almere City FC. Ook bij wedstrijden van Oranje mag niet worden gerookt. PSV voert komend seizoen een rookverbod in.

Het platform streeft ernaar dat er op geen enkele plek in stadions mag worden gerookt. Fervente rokers zullen het stadion moeten verlaten om een sigaret op te steken.