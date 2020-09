Sport kort: basketballers Miami Heat naar NBA Finals

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Miami Heat wint zesde duel en plaatst zich voor NBA Finals

07.30 uur De basketballers van Miami Heat hebben zich verzekerd van een plek in de NBA Finals. Heat won in Orlando in de eindstrijd van de Eastern Conference de zesde wedstrijd tegen Boston Celtics met 125-113.

In de NBA Finals neemt de ploeg uit Miami het op tegen Los Angeles Lakers, dat in de finale van de Western Conference in vijf duels afrekende met Denver Nuggets.

De finale begint woensdag.