Sport kort: Flamengo voetbalt toch na opmerkelijke wending

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Flamengo speelt toch na opmerkelijke wending

09:21 uur Het door het coronavirus geplaagde Flamengo is in de Braziliaanse voetbalcompetitie tóch in actie gekomen. Een dag voor de wedstrijd werd het duel met Palmeiras nog door de rechter uitgesteld, maar tien minuten voor de aftrap werd Flamengo toch gesommeerd aan te treden.

Met een zwaar gedevalueerd elftal hield Flamengo in São Paulo een punt over aan het duel: 1-1.

Flamengo heeft te maken met liefst negentien spelers die positief hebben getest op het coronavirus. De club verzocht de Braziliaanse bond het duel uit te stellen, maar de bond honoreerde het verzoek niet. Ook het landelijke sporttribunaal wees een verzoek van Flamengo af, waarna een rechter in Rio de Janeiro Flamengo toch in het gelijk stelde. Een rechtbank draaide kort voor de wedstrijd de beslissing om het duel uit te stellen toch weer terug. Volgens de Braziliaanse bond was de uitbraak bij de regerend kampioen "een op zichzelf staand incident, dat niets te maken heeft met de Braziliaanse competitie".

Beide clubs waren voor de zekerheid toch naar het stadion gekomen.

Tennis: Australian Open wil tennissers laten trainen tijdens quarantaine

08:50 uur Tennissers die begin volgend jaar deelnemen aan de Australian Open mogen waarschijnlijk trainen tijdens hun quarantaine. Dat heeft toernooidirecteur Craig Tiley gezegd.

De spelers moeten als gevolg van de strikte coronaregels in Australië bij aankomst meteen twee weken in quarantaine. Tiley zet zich momenteel in om spelers te kunnen garanderen dat ze in die twee weken niet helemaal stil hoeven te zitten. Het toernooi werkt aan zogenoemde 'quarantaine hubs', waar spelers zich door het hele land - afgezonderd van de buitenwereld - kunnen voorbereiden op het grandslamtoernooi en de voorbereidingsevenementen.

"Australië is een veilige plek en de mensen hier hebben goed werk geleverd en het aantal infecties heel laag gehouden door mondkapjes te dragen, social distancing serieus te nemen en zich aan de hygiënevoorschriften te houden", aldus Tiley, die daardoor hoopt dat er publiek welkom is op Melbourne Park.

Tiley adviseert deelnemers om al half december af te reizen naar Australië. Normaal gesproken arriveren veel spelers rond Kerst of nog later. De meeste toernooien in Australië beginnen rond Nieuwjaar, maar de definitieve kalender is nog niet openbaar gemaakt.

De Australian Open begint op maandag 18 januari. De staat Victoria, waarin Melbourne ligt, is al sinds begin augustus in lockdown na een tweede golf van besmettingen.

Basketbal: Miami Heat wint zesde duel en plaatst zich voor NBA Finals

07.30 uur De basketballers van Miami Heat hebben zich verzekerd van een plek in de NBA Finals. Heat won in Orlando in de eindstrijd van de Eastern Conference de zesde wedstrijd tegen Boston Celtics met 125-113.

In de NBA Finals neemt de ploeg uit Miami het op tegen Los Angeles Lakers, dat in de finale van de Western Conference in vijf duels afrekende met Denver Nuggets.

De finale begint woensdag.