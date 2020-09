Sport Kort: Jong Ajax klopt Excelsior

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Fulham verliest ook van Aston Villa

21.07 uur: Fulham beleeft voorlopig weinig plezier aan de terugkeer naar de Premier League. De club uit Londen verloor ook het derde competitieduel met Aston Villa: 0-3.

Jack Grealish, Conor Hourihane en Tyrone Mings scoorden voor de bezoekers uit Birmingham. Kenny Tete viel uit bij Fulham met een kuitblessure.

Aston Villa is na twee duels nog zonder puntenverlies en staat voorlopig vierde in de Premier League. Fulham is na drie nederlagen de hekkensluiter van de hoogste klasse van het Engelse profvoetbal.

Voetbal: Jong Ajax neemt na rust afstand van Excelsior

20.47 uur: Jong Ajax heeft het thuisduel met Excelsior gewonnen (3-0). Brian Brobbey, Lassina Traoré en Kenneth Taylor scoorden in de tweede helft voor de thuisploeg.

Jong Ajax begon slecht aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, met drie nederlagen op rij. Vorige week werd Go Ahead Eagles verslagen (0-3).

Excelsior is de voorlopige nummer 10 van de Eerste Divisie. Jong Ajax staat een positie lager, op basis van een slechter doelsaldo.

Bijna tweehonderd toeschouwers bekeken het duel op sportpark De Toekomst. Vanaf dinsdag zijn er in Nederland geen supporters meer welkom bij sportwedstrijden van profs, amateurs en jeugd. Het kabinet heeft die maatregel genomen vanwege het snel stijgende aantal coronabesmettingen.

Voetbal: Bayern tegen Dortmund zonder fans vanwege corona

18.09 uur: De wedstrijd tussen Bayern München en Borussia Dortmund om de Duitse Supercup wordt woensdag zonder publiek afgewerkt. Dat heeft het gemeentebestuur van München besloten vanwege het groeiende aantal coronabesmettingen in die stad.

Veel wedstrijden in de eerste twee speelronden van de Bundesliga werden nog wel met een beperkt aantal fans op de tribune gespeeld. In Duitsland houden ze zich aan de regel dat bij meer dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners geen toeschouwers welkom zijn. Bij minder dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners mag 20 procent van de stadioncapaciteit benut worden.

Voetbal: Duels Keuken Kampioen Divisie ook in tweede periode gespreid

17.38 uur: De wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie worden ook in de tweede periode steeds verspreid over vijf dagen, van vrijdag tot en met dinsdag. Voetbalbond KNVB doet dit op verzoek van de Coöperatie Eerste Divisie (CED) en FOX Sports. Alle wedstrijden uit iedere speelronde kunnen dan zoveel mogelijk live op televisie worden uitgezonden.

In de eerste periode gebeurt dat nu ook. Normaal gesproken is vrijdag de vaste speelavond in de eerste divisie, maar vanwege het coronavirus mogen de clubs slechts een gereduceerd aantal toeschouwers ontvangen in hun stadions en dus zijn veel voetbalfans aangewezen op de tv. Het ziet er zelfs naar uit dat er voorlopig helemaal geen toeschouwers naar binnen mogen in de voetbalstadions.

Het was de bedoeling dat in de tweede periode, die eind oktober begint, vrijdag weer de vaste speeldag zou worden. De KNVB gaat nu echter ook de wedstrijden van de tiende tot en met de negentiende speelronde uitsmeren over vijf dagen.

Voetbal: VVV twee duels zonder geschorste Pachonik en Janssen

16.45 uur: VVV-Venlo moet het in de komende wedstrijden tegen ADO Den Haag en AZ doen zonder Tobias Pachonik en Simon Janssen. Beiden zijn geschorst voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk. Pachonik en Janssen werden zaterdag door scheidsrechter Kevin Blom met rood van het veld gestuurd in de verloren uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-0).

De Duitse verdediger Pachonik moest na een uur spelen vertrekken na een charge op Joey Veerman, de doelpuntenmaker bij de Friezen. Invaller Janssen kreeg in de slotfase rood, ook voor een overtreding op Veerman. De middenvelder van Heerenveen, die hard op een knie werd geraakt, moest zich daarna laten vervangen.

VVV zegt het schikkingsvoorstel van de aanklager te betreuren, maar gaat er wel mee akkoord.

Voetbal: FC Utrecht-aanvoerder Janssen maakt rentree na blessure

16.19 uur: FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen heeft maandag zijn rentree gemaakt in wedstrijdverband. Tijdens een oefenwedstrijd achter gesloten deuren met ADO Den Haag speelde hij weer mee. Janssen kan binnenkort ook weer speelminuten voor Utrecht gaan maken in de Eredivisie.

De 34-jarige Janssen scheurde eind januari dit jaar in de bekerwedstrijd tegen FC Eindhoven een kruisband in zijn rechterknie. Daardoor was het direct einde seizoen voor de verdediger. Janssen had al eerder in zijn carrière met een kwetsuur aan zijn kruisband te maken.

Voetbal: Levenslange schorsing vanwege matchfixing in Paraguay

16.18 uur: De tuchtcommissie van de FIFA heeft Marco Antonio Trovato Villalba uit Paraguay schuldig bevonden aan matchfixing. De voorzitter van de Paraguayaanse voetbalvereniging Club Olimpia Asunción is voor het leven geschorst voor voetbalgerelateerde activiteiten en moet bovendien ruim 90.000 euro boete betalen.

Trovato zou volgens de FIFA een reeks wedstrijden tussen 2018 en 2019 hebben beïnvloed. Bovendien zou de voorzitter van Olimpia niet hebben meegewerkt tijdens de tuchtprocedure, iets dat in strijd is met de disciplinaire code van de voetbalbond.

Voetbal: Kroos even uit de roulatie

15.18 uur: Toni Kroos heeft een bilblessure overgehouden aan de wedstrijd tussen zijn Real Madrid en Real Betis (3-2). De Duitse middenvelder moet naar verwachting zo’n twee weken rust houden.

Kroos moest zich aan het einde van de eerste helft laten vervangen. Hij mist waarschijnlijk de competitiewedstrijden tegen Real Valladolid en UD Levante. Ook de interlands van het Duitse nationale elftal tegen Turkije, Oekraïne en Zwitserland zijn voor hem in gevaar gekomen.

Wielrennen: Wielrenner Stroetinga (35) beëindigt loopbaan

14.06 uur: Wielrenner Wim Stroetinga heeft op 35-jarige leeftijd zijn carrière beëindigd. Stroetinga, vooral succesvol op de baan, hoopt wel in de wielrennerij actief te blijven.

„Bij deze wil ik iedereen bedanken die me door de jaren heen heeft bijgestaan. Na heel veel mooie jaren op de fiets heb ik besloten een punt achter mijn carrière te zetten”, schrijft Stroetinga op Twitter. „Met gezonde spanning en open blik zie ik de toekomst tegemoet, hierin hoop ik iets voor de wielersport te kunnen betekenen.”

Stroetinga won begin dit jaar de zesdaagse van Rotterdam (met Yoeri Havik) en Berlijn (met de Belg Moreno De Pauw). De Fries pakte op de baan drie WK-medailles, allemaal op het onderdeel scratch. In 2007 en 2008 veroverde hij zilver, in 2012 brons. Op EK’s behaalde hij op dit niet-olympische onderdeel twee bronzen plakken (in 2016 en 2019).

Stroetinga was ook op de weg actief, maar vooral bij kleine ploegen. Hij reed in 2009 en 2010 wel voor Milram, in die tijd een team op het hoogste niveau.

Olympische Spelen: Fakkelestafette door Japan langs oorspronkelijke route

13.39 uur: De olympische vlam begint op 25 maart volgend jaar aan een reis door Japan. De organisatie van de Olympische Spelen gaat ervan uit dat de vlam de route kan afleggen die voor dit jaar was gepland, door de 47 regio’s van het Aziatische land. De fakkelestafette begint in Fukushima, de regio die in 2011 werd getroffen door een aardbeving en daaropvolgend een tsunami en een kernramp. Het leidde tot zeker 16.000 doden.

De olympische vlam werd in maart op traditionele wijze ontstoken in het Griekse Olympia en arriveerde op 20 maart in Japan. Al die ceremonies vonden al op sobere wijze plaats vanwege het coronavirus. Enkele dagen na de aankomst van de vlam besloot Japan in samenspraak met het Internationaal Olympisch Comité om de Spelen van Tokio uit te stellen naar 2021.

De vlam werd nog een tijdje in Fukushima aan het publiek getoond, maar begin april gingen ook daar de deuren dicht vanwege het virus. De lantaarn met daarin de vlam is sinds kort weer te zien in het Olympisch Museum in Tokio.

De estafette door Japan begint op 25 maart op het trainingscomplex van de nationale voetbalploeg, J-Village. Zo’n 10.000 mensen zullen een stukje met de vlam door Japan lopen. Eindpunt van de fakkelestafette is op vrijdag 23 juli de openingsceremonie in het Olympisch Stadion van Tokio.

Voetbal: Al twee trainers ontslagen na twee speelrondes Bundesliga

13.36 uur: De Duitse voetbalcompetitie is pas twee speelrondes onderweg, maar nu al zijn twee trainers ontslagen. Na Schalke 04 besloot maandag ook FSV Mainz 05 de hoofdtrainer weg te sturen vanwege de teleurstellende seizoensstart. Mainz, de club van de Nederlandse voetballers Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius, nam afscheid van trainer Achim Beierlorzer.

De ploeg van de 52-jarige Duitser begon het nieuwe seizoen met een nederlaag bij RB Leipzig (3-1) en moest zaterdag in eigen stadion na een voorsprong met 4-1 buigen voor VfB Stuttgart. St. Juste en Boëtius hadden beiden een basisplaats.

Beierlorzer werd in november vorig jaar ontslagen bij 1. FC Köln, maar vond al snel in Mainz een nieuwe werkgever. Amper een jaar later moet hij al weer vertrekken. Assistent Jan-Moritz Lichte neemt zijn taken voorlopig over.

Schalke 04 ontsloeg zondag al trainer David Wagner, na de nederlagen bij Bayern München (8-0) en tegen Werder Bremen (1-3).

Wielrennen: Alaphilippe schrapt Waalse Pijl

11.56 uur: De kersverse wereldkampioen Julian Alaphilippe heeft zich afgemeld voor de Waalse Pijl. De Franse wielrenner, de afgelopen twee jaar winnaar van de Ardense heuvelklassieker met de aankomst op de Muur van Hoei, slaat de wedstrijd van woensdag over. Zijn Belgische ploeg Deceuninck - Quick-Step heeft Tim Declercq aangewezen als vervanger.

De 28-jarige Alaphilippe veroverde zondag in Italië de regenboogtrui. De Fransman sprong op de laatste klim weg uit de groep met favorieten en soleerde naar de finish op het racecircuit van Imola. Vermoedelijk gaat hij zijn nieuwe trui zondag wel tonen in Luik-Bastenaken-Luik. Alaphilippe heeft ook de Amstel Gold Race (zaterdag 10 oktober) op zijn programma staan.

Alejandro Valverde doet ook niet mee aan de Waalse Pijl. De 40-jarige Spanjaard, met vijf zeges (2006, 2014, 2015, 2016 en 2017) recordhouder in de Belgische klassieker, neemt even rust. Valverde eindigde op het WK als achtste, nadat hij daarvoor twaalfde was geworden in het eindklassement van de Tour de France. De kopman van Movistar wil zondag net als Alaphilippe weer vlammen in Luik-Bastenaken-Luik. Die klassieker won Valverde al vier keer.

Voetbal: Flamengo speelt toch na opmerkelijke wending

09:21 uur Het door het coronavirus geplaagde Flamengo is in de Braziliaanse voetbalcompetitie tóch in actie gekomen. Een dag voor de wedstrijd werd het duel met Palmeiras nog door de rechter uitgesteld, maar tien minuten voor de aftrap werd Flamengo toch gesommeerd aan te treden.

Met een zwaar gedevalueerd elftal hield Flamengo in São Paulo een punt over aan het duel: 1-1.

Flamengo heeft te maken met liefst negentien spelers die positief hebben getest op het coronavirus. De club verzocht de Braziliaanse bond het duel uit te stellen, maar de bond honoreerde het verzoek niet. Ook het landelijke sporttribunaal wees een verzoek van Flamengo af, waarna een rechter in Rio de Janeiro Flamengo toch in het gelijk stelde. Een rechtbank draaide kort voor de wedstrijd de beslissing om het duel uit te stellen toch weer terug. Volgens de Braziliaanse bond was de uitbraak bij de regerend kampioen „een op zichzelf staand incident, dat niets te maken heeft met de Braziliaanse competitie.”

Beide clubs waren voor de zekerheid toch naar het stadion gekomen.

Tennis: Australian Open wil tennissers laten trainen tijdens quarantaine

08:50 uur Tennissers die begin volgend jaar deelnemen aan de Australian Open mogen waarschijnlijk trainen tijdens hun quarantaine. Dat heeft toernooidirecteur Craig Tiley gezegd.

De spelers moeten als gevolg van de strikte coronaregels in Australië bij aankomst meteen twee weken in quarantaine. Tiley zet zich momenteel in om spelers te kunnen garanderen dat ze in die twee weken niet helemaal stil hoeven te zitten. Het toernooi werkt aan zogenoemde ’quarantaine hubs’, waar spelers zich door het hele land - afgezonderd van de buitenwereld - kunnen voorbereiden op het grandslamtoernooi en de voorbereidingsevenementen.

„Australië is een veilige plek en de mensen hier hebben goed werk geleverd en het aantal infecties heel laag gehouden door mondkapjes te dragen, social distancing serieus te nemen en zich aan de hygiënevoorschriften te houden”, aldus Tiley, die daardoor hoopt dat er publiek welkom is op Melbourne Park.

Tiley adviseert deelnemers om al half december af te reizen naar Australië. Normaal gesproken arriveren veel spelers rond Kerst of nog later. De meeste toernooien in Australië beginnen rond Nieuwjaar, maar de definitieve kalender is nog niet openbaar gemaakt.

De Australian Open begint op maandag 18 januari. De staat Victoria, waarin Melbourne ligt, is al sinds begin augustus in lockdown na een tweede golf van besmettingen.

Basketbal: Miami Heat wint zesde duel en plaatst zich voor NBA Finals

07.30 uur De basketballers van Miami Heat hebben zich verzekerd van een plek in de NBA Finals. Heat won in Orlando in de eindstrijd van de Eastern Conference de zesde wedstrijd tegen Boston Celtics met 125-113.

In de NBA Finals neemt de ploeg uit Miami het op tegen Los Angeles Lakers, dat in de finale van de Western Conference in vijf duels afrekende met Denver Nuggets.

De finale begint woensdag.