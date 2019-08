APOEL Nicosia-keeper Waterman: ’Ajax, kom maar op’

Boy Waterman. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Boy Waterman (35) had het woensdag zwaar. De Nederlander in dienst van APOEL Nicosia keerde na de stunt bij Qarabag (0-2) om zes uur in de ochtend terug uit Bakoe. Waar zijn rol in Azerbeidzjan tot reserve bleef beperkt, had hij in huize Waterman zijn handen vol. „Mijn vier jaar oude zoon houdt van rennen en mijn telefoon staat niet stil”, lacht de Nederlander die zich verheugt op de Champions League-play-off tussen zijn huidige club en Ajax.