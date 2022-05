Louis van Gaal aanwezig bij Nationale Sportherdenking

Video

Kritiek op presentator: ‘Hier word ik helemaal koud van’

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Iedere week plakt Jan een bekende Nederlander op zijn sterrometer van wie hij warm of koud wordt. Deze week is dat Dennis van der Geest.