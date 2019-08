Transfernieuws: Willem II haalt Belgische aanvaller

Voor Nederland, Duitsland en Spanje ligt de deadline op maandag 2 september. Voor de Premier League-clubs en die in de Serie A zijn de deuren van transfermarkt inmiddels gesloten.

DINSDAG 27 AUGUSTUS

Willem II haalt Belgische talent

20.24 uur: Willem II heeft zich versterkt met Elton Kabangu. De 21-jarige vleugelspits komt over van AA Gent, dat hem de afgelopen twee jaar verhuurde aan FC Eindhoven. Voor de Brabantse club uit de eerste divisie tekende Kabangu in 77 wedstrijden voor achttien doelpunten en twintig assists.

„Met zijn spel, doelpunten en assists was hij een van de meest opvallende spelers”, zegt technisch directeur Joris Mathijsen. Kabangu, een Belg met Congolese roots, ondertekende in Tilburg een contract voor drie jaar met een optie op nog een seizoen. „We zijn blij dat hij bij ons voor meerdere jaren heeft getekend”, aldus Mathijsen over de zesde aanwinst van deze zomer.

Willem II voert met negen punten uit vier wedstrijden de Eredivisie aan. De ploeg van trainer Adrie Koster ontvangt zondag Feyenoord.

Hongaar nieuwe teamgenoot St. Juste en Boëtius

15.59 uur: De Hongaarse aanvaller Adám Szalai keert terug naar 1. FSV Mainz 05. De 31-jarige international verbond zich voor twee jaar aan de Duitse club waarvoor hij tussen 2010 en 2013 ook al speelde. Na een jaar bij Schalke 04 droeg hij sinds 2014 het shirt van TSG Hoffenheim.

Het contract van de Hongaar bij Hoffenheim liep nog een jaar door, maar hij kreeg de vrijheid om transfervrij over te stappen naar Mainz. „Ik had een paar andere aanbiedingen op zak, maar ik ben blij dat ik geen overhaaste beslissingen heb genomen en nu weer naar Mainz ga”, zei Szalai, die naar verluidt ook in beeld was bij Feyenoord.

De Hongaar wordt teamgenoot van onder anderen Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius. De ploeg van trainer Sandro Schwarz is slecht begonnen in de Bundesliga met twee nederlagen en slechts één goal. Mainz werd ook direct uitgeschakeld in het Duitse bekertoernooi.

FC Twente huurt Busquets van FC Barcelona

16.34 uur: FC Twente heeft zich versterkt met middenvelder Oriol Busquets. De 20-jarige Spanjaard komt op huurbasis over van FC Barcelona.

Busquets, geen familie van de bekende Spaanse international Sergio Busquets, komt uit de jeugdopleiding van de Catalaanse topclub. Hij speelde de afgelopen jaren in het tweede elftal.

Cian Harries en Sjoerd Ars houden het shirt van Fortuna omhoog. Ⓒ Fortuna Sittard

Fortuna Sittard haalt ’groot Brits talent’

15.46 uur: Fortuna blijft actief op de spelersmarkt. Een dag na de komst van de Zwitserse verdediger Martin Angha legde de Limburgse eredivisieclub Welshman Cian Harries vast.

Trent Sainsbury en Michal Sadilek tijdens een training van PSV. Ⓒ BSR Agency

Sainsbury praat met Maccabi Haifa

13.59 uur: De bij PSV overbodige Trent Sainsbury is in Israël. De Australiër hoopt eruit te komen met Maccabi Haifa. De verdediger, evenals Aziz Behich op voorspraak van Van Bommel gekomen, heeft nauwelijks gespeeld bij PSV en mag vertrekken uit Eindhoven.

Bij Maccabi Haifa staat ook de Nederlanders Yanic Wildschut en Tjaronn Chery en voormalig FC Twente-aanvaller Nikita Rukavytsya onder contract.

Zakaria Aboukhlal Ⓒ BSR Agency

Definitief: Aboukhlal verlaat PSV en kiest voor AZ

12.00 uur: Zakaria Aboukhlal verruilt PSV voor AZ. De 19-jarige aanvaller tekent in Alkmaar een contract tot medio 2023. Hij kon bij PSV een nieuwe verbintenis krijgen, maar koos voor een verhuizing naar Noord-Holland.

„Dat vinden we jammer, want wij zien Zakaria als talent met potentie”, zegt technisch manager John de Jong van PSV. „Wij hebben ons plan aan hem voorgelegd, maar daar kan de speler zich niet in vinden. Dat is zijn goed recht, we wensen hem alle succes bij AZ.”

Aboukhlal doorliep acht jaar de jeugdopleiding van Willem II en stapte in 2017 over naar PSV. Hij kwam vorig seizoen veelvuldig in actie voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie en maakte in mei zijn debuut in het eerste elftal. Hij trainde dinsdagochtend al mee bij AZ.

Adebayor verlengt carrière bij Kayserispor

19.27 uur: Ben Rienstra en Bilal Basaçikoglu krijgen bij de Turkse club Kayserispor gezelschap van Emmanuel Adebayor. De 35-jarige spits uit Togo verbond zich voor een jaar aan de club die afgelopen seizoen op de tiende plek eindigde in de Süper Lig. Adebayor speelde de afgelopen jaren al in Turkije voor Basaksehir, waar hij teamgenoot was van Eljero Elia.

Bekijk ook: Rienstra krijgt bijzondere teamgenoot

Emmanuel Adebayor tekent bij Kayserispor. Ⓒ Kayserispor

Bayern München trekt aan Leverkusen-talent Havertz

16.49 uur: Trainer Peter Bosz moet nog een paar dagen in spanning afwachten of hij dit seizoen bij Bayer Leverkusen over Kai Havertz kan blijven beschikken. De 20-jarige middenvelder staat nadrukkelijk in de belangstelling van de Duitse kampioen Bayern München. „Er is veel belangstelling voor Kai”, zei technisch directeur Rudi Völler van Leverkusen op de Duitse tv. „Ik heb een vriendelijk en correct telefoongesprek gevoerd met bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern. Maar hij begrijpt dat we niet willen meewerken aan een transfer.”

Havertz is een van de belangrijkste spelers in het elftal van Bosz. De Duitser maakte afgelopen seizoen zeventien doelpunten in de Bundesliga. Het contract van Havertz, international van de ’Mannschaft’, loopt nog tot de zomer van 2022. „We zijn ervan overtuigd dat het niet alleen voor ons, maar ook voor Kai goed is als hij nog een jaar bij Leverkusen blijft”, zei Völler. Havertz liet zich onlangs ontvallen dat hij op termijn graag een stap hogerop wil maken.

Bosz won met zijn elftal de eerste twee competitiewedstrijden. Leverkusen behoort daardoor tot de vijf koplopers in de Bundesliga.

Stanley Elbers Ⓒ Twitter RKC

RKC huurt Elbers van PEC Zwolle

15.05 uur: Stanley Elbers voetbalt dit seizoen voor RKC Waalwijk. De nieuwkomer in de Eredivisie huurt de 27-jarige aanvaller van PEC Zwolle.

Elbers debuteerde in 2011 voor ADO Den Haag in de eredivisie. Hij speelde later ook voor Helmond Sport en Excelsior.

Dost maandag voor keuring in Frankfurt

19.30 uur: De overgang van Bas Dost van Sporting Portugal naar Eintracht Frankfurt is bijna rond. De 30-jarige spits ondergaat maandag de medische keuring bij de Duitse club, zei trainer Adi Hütter na de nederlaag van Frankfurt bij RB Leipzig (2-1).

Bekijk ook: Duitse terugkeer Dost komt dichterbij

Ⓒ BSR Agency

Streppel verwelkomt Serero bij Al Jazira

15.00 uur: Thulani Serero vertrekt bij Vitesse. De middenvelder gaat in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al Jazira voetballen. De 29-jarige Serero ondertekent een contract voor twee seizoenen bij Al Jazira. De Zuid-Afrikaan kwam van 2011 tot 2017 uit voor Ajax en vertrok daarna naar Vitesse.

„Ik ben blij met mijn overstap naar Al Jazira en kijk uit naar het volgende hoofdstuk van mijn carrière”, laat de Zuid-Afrikaan weten op de website van zijn nieuwe club. „Het is een privilege om hier te zijn. Al Jazira is een grote en sterke club dat in alle competities mee kan draaien. Ik beloof iedereen en alle fans dat ik alles voor de club zal geven.”

Bij Al Jazira krijgt Serero te maken met Jürgen Streppel, die daar trainer is. „Ik kijk ernaar uit om met een uitstekende Nederlandse coach als Streppel samen te werken. Met zijn ideeën en filosofie zijn we een competitief team.”

Timo Werner Ⓒ BSR/Soccrates

Bayern-target Werner verlengt bij RB Leipzig

17.31 uur: Timo Werner heeft zijn contract bij RB Leipzig met drie jaar verlengd. De 23-jarige spits ligt nu tot de zomer van 2023 vast bij de Duitse club, waarvoor hij sinds 2016 speelt. Werner groeide in dienst van Leipzig uit tot Duits international.

In 25 interlands voor de ’Mannschaft’ maakte de aanvaller tien doelpunten. In dienst van Leipzig staat de teller op 51 doelpunten in de Bundesliga. Hij was tijdens het seizoen 2017-2018 ook drie keer trefzeker in de Champions League.

Het contract van Werner zou volgend jaar zomer aflopen. Bayern München werd vaak genoemd als mogelijke nieuwe bestemming, maar de spits besloot zijn verbintenis in Leipzig te verlengen. „Het hele proces heeft lang geduurd, maar ik wilde zeker weten dat ik me bij deze club verder kan ontwikkelen”, zei Werner. „Nu kan ik me volledig concentreren op onze ambitie om er een zo goed mogelijk seizoen van te maken.”

Adil Rami Ⓒ BSR/Soccrates

Rami vindt in Turkije nieuwe club

13.48 uur: Adil Rami heeft al weer een nieuwe club gevonden. De Franse verdediger gaat aan de slag bij Fenerbahçe, mits de medische keuring geen problemen oplevert. Rami (33) werd onlangs weggestuurd bij Olympique Marseille omdat hij zonder toestemming van die club had meegedaan aan de opnames van het Franse tv-programma Fort Boyard.

De excentrieke verdediger, die onlangs zijn relatie met Pamela Anderson zag stranden, had zich eind vorig seizoen afgemeld voor een training omdat hij geblesseerd zou zijn. Later bleek dat Rami niet kwam trainen omdat hij opnames had voor het tv-programma waaraan hij meedeed. Toen Olympique Marseille daar achter kwam, besloot de Franse club van Kevin Strootman het contract van Rami te laten ontbinden.

De verdediger maakte deel uit van de Franse selectie die vorig jaar in Rusland de wereldtitel pakte. Rami wordt bij Fenerbahçe ploeggenoot van onder anderen Ferdi Kadioglu en Garry Rodrigues.

Ricardo Quaresma Ⓒ Hollandse Hoogte

Quaresma niet meer nodig bij Besiktas

11.50 uur: Via sociale media liet Ricardo Quaresma weten dat hij niet meer in actie zal komen voor de Turkse topclub Besiktas.

„De president van de club heeft mij zojuist medegedeeld dat hij geen plek meer voor mij heeft in het team. Op dit moment ben ik het probleem aan het oplossen. De aankomende dagen zal ik duidelijk maken wat mijn toekomstplannen zijn. Ik wil iedereen bedanken voor alle aanmoedigingen en support”, aldus de 35-jarige Portugees op Instagram.

De flamboyante buitenspeler heeft al aardig wat clubs achter zijn naam staan. Hij begon zijn carrière bij Sporting Lissabon, maar werd al snel opgepikt door FC Barcelona. Vervolgens kwam Quaresma is actie voor Porto, Inter, Chelsea, Besiktas en Al Ahli. Later keerde hij terug bij FC Porto en kende ook bij Besiktas een tweede periode.