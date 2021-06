Mathieu van der Poel zoekt extra tijdritsnelheid om geel te behouden

Premium Tour de France

Mark Cavendish presteert met 31e ritzege in Tour schier onmogelijke

Als een dood vogeltje taaide hij in november 2020 af. In tranen na Gent-Wevelgem vreesde Mark Cavendish voor het einde van zijn carrière, totdat Patrick Lefevere hem alsnog opraapte. De Belgische ploegbaas van Deceuninck-QuickStep geloofde ondanks een rampjaar toch nog in de Brit. Na zijn zege in de...