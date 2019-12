Ook Sifan Hassan afwezig op Sportgala

De wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter is kort na het vorige week gehouden Atletiekgala vertrokken naar de Verenigde Staten. Daar hoopt ze snel rond te komen met een nieuwe coach.

Voetballer Virgil van Dijk van Liverpool en het Nederlands elftal is eveneens afwezig op het gala in de Amsterdamse AFAS Live. Hij is een van de drie genomineerden voor Sportman van het Jaar. Van Dijk is in Qatar voor het WK voor clubs.

Formule 1-coureur Max Verstappen is er zeer waarschijnlijk ook niet bij. De Limburger heeft niets met het gala; hij hecht geen waarde aan de verkiezing.

Hassan werd vorige week verkozen tot beste Nederlandse atlete van 2019. Ze won niet alleen twee wereldtitels, maar reeg ook de Europese- en wereldrecords aaneen. Tijdens de WK atletiek in Doha raakte ze haar Amerikaanse trainer Alberto Salazar kwijt, die door overtredingen van de dopingregels voor vier jaar is geschorst.

De andere genomineerde sporters op het Sportgala zijn wielrenster Annemiek van Vleuten, shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenner Mathieu van der Poel.

De Nederlandse handbalsters zijn na het behalen van hun wereldtitel, afgelopen zondag in Japan, alsnog toegevoegd aan de genomineerden voor Sportploeg van het Jaar. Het vrouwenteam van bondscoach Emmanuel Mayonnade concurreert met Ajax, de Nederlandse voetbalsters, de teamsprinters uit het baanwielrennen en de roeiers van de dubbelvier.

