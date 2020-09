Trainer Mark Wotte na één oefenduel al afgeserveerd

Mark Wotte Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Trainersavonturen in de Arabische wereld zijn wel vaker kort, maar Mark Wotte en zijn assistenten Fons Groenendijk en Michael Lindeman zijn wel erg snel van een koude kermis thuisgekomen. Binnen twee maanden en zonder ook maar één officieel duel gespeeld te hebben, is Wotte bij Al-Wahda in Abu Dhabi alweer bedankt voor bewezen diensten.