TOP Oss doet aangifte wegens bewerkte afbeelding die ’Holocaust bagatelliseert’

„Voetbal is emotie. En emoties kunnen soms hoog oplopen. Dat supporters van TOP Oss zich nauw betrokken voelen bij de club, is iets dat wij zeer waarderen. Ook wanneer zij het niet eens zijn met bepaalde beslissingen die vanuit de clubleiding genomen worden”, aldus de club in een verklaring.

„Die onvrede is immers geboren uit een liefde voor de club die we uiteindelijk allemaal delen, ongeacht hoe we tegen specifieke zaken aankijken. Helaas is gebleken dat een enkeling hierin zover doorschiet, dat de grenzen van het onbetamelijke ver overschreden worden.”

Holocaust

Volgens TOP Oss gaat het om een afbeelding die „de holocaust bagatelliseert.” De club beschouwt de plaat als „beledigend en bedreigend” en besloot daarom naar de politie te stappen.

TOP Oss is de nummer 17 van de Keuken Kampioen Divisie.