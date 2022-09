Luuk de Jong hoopt volgende week weer te spelen

Voetbal

Nations League: Misstap Haaland met Noorwegen; Tadic met Servië nog kansrijk na ruime zege

Noorwegen heeft de eerste nederlaag geleden in deze editie van de Nations League. Daarmee is de spanning terug in Groep 4 van de B-divisie. De ploeg verloor in Ljubljana met 2-1 van Slovenië. Omdat Servië later op de zaterdagavond in eigen huis van Zweden won (4-1) hebben beide ploegen nu evenveel p...