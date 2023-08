Kjell Scherpen gelooft met sterk gestart Sturm Graz in stunt tegen favoriet PSV

AMSTERDAM - Het is een toevallige speling van het lot dat al de vierde wedstrijd van Kjell Scherpen als doelman van Sturm Graz een ontmoeting met een club uit zijn vaderland is. De Drentse keeper streek deze zomer neer in Stiermarken om minuten te maken en kan dat snel op vertrouwd terrein doen: in het Philips Stadion tegen PSV, dinsdag in het eerste duel van de derde voorronde van de Champions League (aanvang 20.30 uur).

Kjell Scherpen.