Oranje start met Promes in Duitsland

Het is in vergelijking met de verloren Nations League-finale van begin juni de enige (noodgedwongen) wijziging die bondscoach Ronald Koeman heeft doorgevoerd in de opstelling van Oranje. Promes vervangt Steven Bergwijn, die afgelopen weekend bij PSV geblesseerd raakte en zich moest afmelden voor de kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal.

Opstelling Oranje: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Roon, F. de Jong; Depay, Babel, Promes.

Bij Duitsland heeft bondscoach Joachim Löw een basisplaats ingeruimd voor Timo Werner. De aanvaller speelt op de positie van de geblesseerde Leroy Sané. Bondscoach Joachim Löw houdt vast aan zijn systeem met drie verdedigers.

Opstelling Duitsland: Neuer; Ginter, Süle, Tah; Klostermann, Kimmich, Kroos, Schulz; Reus, Gnabry, Werner.

De wedstrijd in Hamburg tegen Duitsland begint om 20.45 uur.