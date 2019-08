Venijn in de staart bij ruime zege Feyenoord

Een doelpunt van Luis Sinisterra, een eigen inzet en ene penalty van Steven Berghuis bezorgden de formatie van Jaap Stam de zege, die gezien het veldoverwicht nog wel hoger had kunnen uitvallen.

Nieuwkoop en Tapia

Stam had voor het thuisduel met de Georgiërs een basisplaats ingeruimd voor Bart Nieuwkoop. De rechtsback nam de plaats in van Jeremiah St. Juste, die naar FSV Mainz is vertrokken. Op het middenveld speelde Renato Tapia in plaats Wouter Burger en in de punt van de aanval stond Steven Berghuis. De vermoeide Dylan Vente zat op de tribune, wat inhield dat Sam Larsson vanaf de linkerkant startte.

Feyenoord opende sterk en had in de eerste twintig minuten voldoende kansen en mogelijkheden om de score te openen. Al in de tweede minuut moest de keeper van de bezoekers gestrekt op een schot van Berghuis, waarna Larsson de bal hoog over joeg. Ridgeciano Haps zette de goalie met een venijnig schot eveneens aan het werk, terwijl Berghuis te lang wachtte met schieten na een voorzet van Nieuwkoop.

Sinisterra breekt ban

Ook Orkun Kökcü liet zich (net als afgelopen zondag) in aanvallend opzicht gelden en trof op aangeven van Larsson het zijnet. Pas halverwege de eerste helft meldden de bezoekers zich via Levan Shengelia. Zijn afstandsschot leverde Kenneth Vermeer echter geen problemen op. Sinisterra had in de basiself opnieuw het vertrouwen van Stam gekregen en was kort voor rust betrokken bij twee gevaarlijke momenten.

Eerst raakte de rechtsbuiten een op hem teruggelegde bal nog verkeerd, maar vijf minuten later liet de Colombiaan zien een snelle leerling te zijn. Een prachtige aanval via Köckü, Larsson en Berghuis kwam bij Sinisterra, die overtuigend raak schoot. Een minuut later kon Kökcü de score al verdubbelen, maar gleed hij een mooie dieptepass van Berghuis in het zijnet.

Doelpuntrijke slotfase

Na rust had Feyenoord ook de overhand, maar leek het lange tijd maar op een magere 1-0 zege af te stevenen. In de slotfase viel er echter toch nog van alles goed voor de Rotterdammers waardoor de score werd opgevoerd. Een eigen doelpunt van Davit Kobouri, een benutte penalty van Berghuis en een treffer van invaller Luciano Narsingh (na een schitterende actie van Larsson) zorgden uiteindelijk nog voor een ruime 4-0 zege.

Die normaal gesproken hoog genoeg moet zijn om volgende week de play-offs van de Europa League te bereiken.