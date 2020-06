Teleurstellend debuut Van Kalmthout in IndyCar

Van Kalmthout, die namens Ed Carpenter Racing uitkomt onder de naam VeeKay, kwam in ronde 38 te hoog uit en verloor de controle over zijn auto. In tegenstelling tot de trainingen hield de eerste Nederlandse IndyCar-coureur sinds Robert Doornbos (2009) zijn bolide dit keer wél uit de muur. Tijdens zijn spin over de Texas Motor Speedway klapte hij echter op mede-rookie Alex Palou.

„Ik had me duidelijk iets anders voorgesteld van mijn debuut”, zei een teleurgestelde Van Kalmthout vlak na zijn uitvalbeurt. „Ik moet mijn excuses aanbieden aan het team en hier goed over nadenken en ervan leren.” De race in de befaamde Amerikaanse klasse werd uiteindelijk gewonnen door de Australiër Scott Dixon, die ruim 150 rondes aan de leiding reed.

Hels karwei

Als jongste coureur van het veld was Van Kalmthout vooraf dolblij dat hij überhaupt kon beginnen, want het was een hels karwei om terug te keren naar de Verenigde Staten. Het Witte Huis kwam er zelfs aan te pas om Van Kalmthout, die twee weken in quarantaine zat in Mexico, groen licht te geven.

Toch beleefde de Nederlander op zaterdag in het bloedhete Forth Worth een valse start. Een snelle crash betekende eerder op de dag ook al vroegtijdig het einde van zijn vrije training. Juist op de baan waar hij eerder dit jaar al een test had afgewerkt, reed hij in de trainingssessie te laag door de bocht, waarna hij in de muur knalde.

Door de forse schade aan zijn auto miste Van Kalmthout de kwalificatie vervolgens helemaal, waardoor hij voor zijn debuutrace vanaf de achterste rij moest starten. De Hoofddorper baalde als een stekker en stak de hand in eigen boezem. Achteraan startend was de coureur wel klaar voor het hoofdmaal in zijn eigen auto, met wat onderdelen van de back-up-auto van de dit weekeinde niet voor Ed Carpenter rijdende Conor Daly. Hij rukte snel op naar de vijftiende plaats, maar vlak na de eerste pitstop ging het mis.

„Ik kwam te hoog uit en verloor de achterkant van mijn auto”, legde hij uit, om vervolgens opnieuw niet naar anderen te wijzen. „Ik ben twee keer gecrasht en het was twee keer mijn eigen fout.”

Langer wachten door coronacrisis

Van Kalmthout maakte vorig jaar indruk in de opstapklasse Indy Lights en verdiende een fulltime stoeltje bij Ed Carpenter Racing. Vanwege de coronacrisis moest hij drie maanden langer dan gepland wachten op zijn debuut. Aanvankelijk stond zijn debuut in de IndyCar halverwege maart gepland op het stratencircuit in St. Petersburg, Florida, maar het werd dus direct de 2,4 kilometer lange oval in Texas. Aangedreven door een Chevrolet (in het geval van Van Kalmthout)- of Honda-motor halen de verder vrijwel identieke auto’s op zulke ovale circuits topsnelheden van ver boven de 350 kilometer per uur.

Naast de lege tribunes waren ook tal van andere maatregelen genomen. Zo werden training, kwalificatie en race dus allen op één dag verreden en droegen buiten de baan alle betrokkenen een mondkapje. Daarnaast werd er voor het eerst in de IndyCar gereden met een beschermende aeroscreen, vergelijkbaar met de halo in de Formule 1. De volgende race is op 4 juli de GMR Grand Prix in Indianapolis. Daar wacht later in het seizoen, op 23 augustus, ook de beruchte Indy 500.