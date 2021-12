’Logisch als Ajax PSG-talent Xavi Simons haalt’

Verweij heeft kort voor de opname een interview gehad met Ajax-trainer Erik ten Hag. In de podcast vertelt hij daarover. Zo wil Ten Hag heel graag dat Brian Brobbey terugkeert in de Johan Cruijff Arena. Een transfer op korte termijn zit er dus echt in.

Feyenoord hijgt Ajax in de nek in de titelrace, maar gaat de Rotterdamse club dat volhouden? Driessen en Verweij bespreken het, en ze gaan in op een opmerkelijke uitspraak van PSV-coach Roger Schmidt. De Duitser zei vrijdag dat de ’performance’ soms belangrijker is dan de uitslag van een wedstrijd.

In de blik op het buitenland wordt de penibele situatie van Marcel Brands als technisch directeur bij Everton besproken. En hoe lang houdt trainer John van den Brom het vol bij RC Genk?

Verder in Kick-off: heeft Youness Mokhtar gelijk dat spelers van een bepaalde afkomst minder kansen krijgen in het voetbal, hoe moet het verder met VAR en bestaat echte clubliefde wel?

