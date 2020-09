Adam Yates trekt gele trui liever niet aan: ’Maar dan riskeer ik een boete’

De Brit van Mitchelton-Scott kreeg de gele trui in de schoot geworpen vanwege een fout van leider Julian Alaphilippe. De Fransman nam op 17 kilometer van de finish nog een bidon aan van een verzorger van zijn ploeg Deceuninck-QuickStep, iets wat verboden is. Door zijn tijdstraf van twintig seconden maakte Alaphilippe een duikeling in het klassement.

„Ploegleider Julian Dean moest mij uitleggen wat er precies aan de hand was”, aldus Yates, die niet bepaald trots was toen hij met de gele trui om zijn schouders terugkeerde bij de teambaas.

„Ik had dat geel liever op een andere manier veroverd. Door tijd terug te nemen op Julian Alaphilippe of door een etappe te winnen, want daarom ben ik hier. Ik zit verveeld met dat geel. Ik zal die trui wel moeten dragen, anders riskeer ook ik een boete”, besloot Yates, die vóór de Tour bekendmaakte dat hij volgend jaar ploegmaat is van Egan Bernal bij Ineos.