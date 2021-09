RKC ontneemt FC Utrecht foutloze status in Galgenwaard

De wedstrijd lag in de eerste helft een half uur stil, omdat scheidsrechter Richard Martens besloot te staken, nadat er een paar plastic bekers drank en een aansteker op het veld waren gegooid. Dit gebeurde nadat RKC’er Jens Odgaard had gescoord in de 20e minuut. Martens had de wedstrijd al eerder even stilgelegd toen in de achtste minuut rond het nemen van een strafschop door Odgaard enkele bekers drank vanaf de tribune kwamen. De speaker riep het publiek op om daarmee te stoppen en voegde daaraan toe, dat de ploegen van het veld zouden gaan als het nog eens zou gebeuren. Nadat FC Utrecht en RKC na de afkoelingsperiode terug op het veld waren gekomen, moesten beide teams weer een warming-up afwerken, omdat ze zo lang stil hadden gezeten.

Niet alleen qua randzaken was het een opvallende avond, maar ook op het veld gebeurde er veel. FC Utrecht kwam al na drie minuten op voorsprong door een prima goal van Simon Gustafson, die goed werd weggestoken door Hidde ter Avest. RKC-trainer Joseph Oosting had zijn team voor de wedstrijd in de Galgenwaard in een 5-3-2 opstelling het veld ingestuurd. De Drent was vorig seizoen assistent-trainer bij Vitesse, dat veel succes had met deze manier van spelen. Het gebruikelijke centrale duo Ahmed Touba en Melle Meulensteen had versterking gekregen van Dario Van den Buijs. Ondanks de aanwezigheid van drie centrale verdedigers kreeg Gustafson alle ruimte om op te stomen door het centrum en vanaf de rand van het strafschopgebied raak te schieten (1-0).

Maar RKC, dat dit seizoen al van AZ won en het vorige week Vitesse heel lastig maakte, rechtte snel de rug en liet prima dingen zien. De kans op de gelijkmaker diende zich snel aan. Na een overtreding van Willem Janssen legde Martens de bal op de stip. Wellicht mede door de langdurige onderbreking naar aanleiding van de bekers bier die werden gegooid liet Odgaard de kans op de gelijkmaker liggen. Voor FC Utrecht-doelman Maarten Paes, die de bal klemvast had, was het de tweede gestopte strafschop in zijn Eredivisie-carrière. En grappig genoeg was de andere gestopte penalty ook op een inzet van Odgaard.

Veerkracht

Maar RKC toonde veerkracht in de Galgenwaard. Nadat Vurnon Anita op het middenveld Adam Maher aftroefde counterden de Brabanders vlijmscherp en frommelde Odgaard de bal voorbij Paes. De goal was het startsein voor het gooien van weer de nodige projectielen, waarna beide teams een half uur naar binnen werden gedirigeerd.

Na de hervatting bleef FC Utrecht-RKC een op en neer golvende wedstrijd. Eerst knalde FC Utrecht-spits Tasos Douvikas de bal op de kruising, maar het was RKC dat met een voorsprong ging rusten dankzij een vlijmscherpe counter. Via Richard van der Venne, die met zijn loopacties FC Utrecht veel problemen bezorgde, kwam de bal bij Alexander Büttner die er 1-2 van maakte. Er kwamen vanaf de Bunnik Side weer volop plastic bekers het veld op gezeild – meer dan na de 1-1, maar ditmaal zag Martens het door de vingers.

FC Utrecht-trainer René Hake greep in de rust in en wisselde Willem Janssen, die geel op zak had, en Maher voor Mark van der Maarel en Mimoun Mahi. FC Utrecht ging op jacht naar de gelijkmaker en Sander van de Streek – al vroeg in de wedstrijd ingevallen voor de geblesseerd gewisselde Gustafson – miste een opgelegde kans op de 2-2. Uiteindelijk zou die vallen vanaf de strafschopstip. Douvikas, die voortdurend dreigend was en een heel goede wedstrijd speelde, werd neergelegd door Touma. Bij absentie van specialist Gustafson nam Douvikas de penalty zelf en dat deed de Griek heel overtuigend: 2-2. FC Utrecht ging vervolgens nog wel op jacht naar de voorsprong, maar de finesse ontbrak, waardoor beide ploegen even voor half twaalf zaterdagnacht afsloten op 2-2.

Opmerkelijk einde

De bewogen wedstrijd kende nog een opmerkelijke slotepisode. Mike van der Hoorn leek diep in blessuretijd de winnende 3-2 te maken, maar nadat de Galgenwaard uitbundig feest had gevierd, kreeg Martens de VAR op de lijn. Na het bekijken van de beelden werd de goal afgekeurd vanwege hands en zo bleef het 2-2 en liet FC Utrecht twee punten liggen in eigen huis.

