VIDEO Ook Nederlands gemengd estafetteteam grijpt naast goud: Femke Bol valt

Bol ging kort voor het einde in leidende positie onderuit. Daarna kwam ze nog wel als derde over de finish, maar dat deed ze zonder het stokje dat ze tijdens haar val losliet en al over de finish was gegleden. Het Oranje-kwartet werd daardoor gediskwalificeerd.

Nederland lag lange tijd goed op koers. Nadat Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Isaya Klein Ikkink waren geweest, begon Bol als leidster als slotloopster. Bol zag in het laatste rechte stuk de Amerikaanse Alexis Holmes naderen. De verzuring bij Bol sloeg toe en ze kwam ten val. Ze stond snel op en eindigde alsnog als derde. Het is echter verplicht om met het stokje over de finish te komen.

Bol: ’Mijn benen wilden niet’

Bol kan haar val in de finale van 4x400 meter gemengde estafette bij de wereldkampioenschappen in Boedapest niet bevatten. Met de finish, en daarmee een gouden medaille, in zicht kwam ze ten val. De Nederlandse ploeg greep naast de medailles, omdat Bol het stokje losliet.

„Ik weet het niet precies. Ik wilde gaan, maar mijn benen wilden niet. Ik heb nog geknokt voor de derde plek, maar ik heb het stokje laten vallen. Soms denken mensen dat ik machine ben, maar dat is niet zo”, zei de zichtbaar aangeslagen Bol voor de camera van de NOS. „Ik snap niet waarom ik de benen niet had en waarom ik niet gefinisht ben.”

Bol leek fysiek in orde. „Ik voel niks, maar ik zal zo wel iets voelen als de adrenaline weg is.”

De andere atleten weigerden te wijzen in de richting van Bol en steunden haar. „Ooit gaan we wereldkampioen worden”, was Lieke Klaver stellig. „Het is al heel mooi dat we medaillekansen hadden en we laten het niet zomaar gebeuren. We gaan dit met z’n allen oplossen.”