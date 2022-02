VIDEO Andrey Rublev schrijft vredesboodschap op camera na zege

Dat tennissers na zeges op grote toernooien zo hun handtekening zetten is vrij gebruikelijk, alleen Rublev liet deze keer dus een vredesboodschap achter. De nummer 7 van de wereld had zich donderdag na het bereiken van de halve finale ook al uitgesproken.

„Je beseft nu hoe belangrijk het is om vrede in de wereld te hebben, om elkaar te respecteren wat er ook gebeurt, en om verenigd te zijn”, zei hij toen. „Het gaat over zorg dragen voor onze aarde en voor elkaar. Dat is het belangrijkste. Op dit soort momenten realiseer je je dat je wedstrijd niet belangrijk is. Wat er nu gebeurt in de wereld is veel verschrikkelijker.”

Rublev is niet de enige vooraanstaande tennis-Rus die zich uitsprak. Daniil Medvedev, die maandag voor het eerst de wereldranglijst zal aanvoeren, liet ook al van zich horen. „Op deze momenten besef je dat tennis soms niet zo belangrijk is. Als tennisser wil ik vrede over de hele wereld promoten. Ik heb inmiddels in zoveel verschillende landen gespeeld, als junior en als prof. Het is zwaar om al het nieuws te volgen. Ik ben volledig voor vrede.”