Love game voor Sloane Stephens en voormalig AZ-spits Jozy Altidore

Het Amerikaanse duo was sinds april 2019 verloofd. De Amerikaanse tenniskoningin Billie Jean King (78) was er snel bij om het heuglijke stel geluk te wensen op Twitter.

Stephens (28) won de US Open in 2017. In 2018 stond ze op de derde plaats op de wereldranglijst, haar hoogste notering tot dusver.

Altidore (32) speelt momenteel voor Toronto FC in de Major League Soccer. Hij scoorde 42 keer in 115 interlands voor de Amerikaanse ploeg. In Nederland speelde Altidore voor AZ (2011-2013).