Dopingschorsing voor wielrenster Barbara Gicquel (80)

De 80-jarige vrouw deed op 29 augustus 2019 een (succesvolle) wereldrecordpoging. Volgens de regels van USA Cycling moest ze hiervoor wel een dopingtest afleggen. Uiteindelijk testte ze positief op het gebruik van anabolen.

Gicquel is de wereldrecordhoudster op de vijfhonderd meter tijdrit in de leeftijdscategorie 75 tot 79 jaar. Inmiddels is ze 80 jaar oud. Door haar schorsing is haar record geschrapt, net als de nationale titels die ze haalde op diverse baanonderdelen.