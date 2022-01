Rommelige aankomst sporters Team NL in Peking

Vanwege de strenge maatregelen rondom het coronavirus, ontstonden op de luchthaven op meerdere plekken aardig lange rijen. De sporters en stafleden moesten onder meer hun gezondheidsgegevens invullen en ook een coronatest doen. Op het vliegveld van Beijing lopen enkele honderden mensen in witte pakken rond die alles in goede banen moeten leiden.

Vooral bij het ophalen van de koffers was het druk. Ook veel sporters uit andere landen zaten op de vlucht vanuit Amsterdam.

De atleten zijn inmiddels aangekomen in het olympisch dorp. Daar horen ze later op de dag of hun coronatest negatief is. Is dat niet het geval, dan worden de betreffende sporters apart gezet in een quarantainehotel.