Oppermachtige Suzanne Schulting pakt tweede wereldtitel allround

Schulting schreef zaterdag al de 1500 en 500 meter op haar naam. Dankzij haar drie zeges kon ze in de afsluitende superfinale over 3000 meter in het allround klassement niet meer worden gepasseerd. Die superfinale won ze later overigens ook. Ook pakte Schulting later op de middag goud op de relay met de andere Nederlandse shorttracksters.

Het deelnemersveld is in Dordrecht was dit jaar wel flink gedevalueerd. De shorttrackers uit Japan, China, Zuid-Korea en Groot-Brittannië zijn vanwege restricties rond het coronavirus niet naar Nederland gekomen voor de strijd om de wereldtitels.

Schulting was niet alleen blij met het feit dat ze haar wereldtitel allround met succes wist te verdedigen, maar ook met de manier waarop.

„Ik zat twee tienden bij het wereldrecord vandaan. Ik ben zo blij, maar ook heel erg verbaasd over die tijd”, jubelde Schulting over haar 1000 meter. „Ik was gewoon bezig met de overwinning binnen te halen. Al was ik 5 seconden langzamer geweest, dat had in feite helemaal niets uitgemaakt. Maar het is wel heel erg leuk. Ik heb ook bijna alles op kop gereden. Dat ik win is een enorme opluchting.”