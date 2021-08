HCC wint beroep: gewraakt cricketduel overgespeeld

Daarmee haalt de KNCB bakzeil, nadat de bond eerder op basis van de reglementen en het advies van de match referee, het Rotterdamse VOC als winnaar had uitgeroepen van een wedstrijd die in de eerste innings was gestaakt na verbaal geweld.

’Fucking Indian’

Het duel ontspoorde nadat Yash Patel, de Indiase wicketkeeper van HCC, door VOC-batsman Dirk van Baren was uitgemaakt voor ’fucking Indian’. Een opmerking uit de categorie ’in het heetst van de strijd’ en allerminst chique, maar in een split second sloeg de vlam in de pan op Sportcomplex De Diepput.

Patel liep hevig geëmotioneerd van het veld, bleek door niets of niemand tot bedaren te krijgen, waarna de overige spelers van HCC het voorbeeld van de wicketkeeper volgden. Zij besloten ondanks verzoeken van de umpires en de KNCB niet meer verder te spelen.

Overspelen

Donderdag besloot de cricketbond de zege ’volgens de reglementen (artikel 8, lid 2 van het KNCB-competitiereglement van 2021) VOC toe te kennen. Dat schoot de Haagsche Cricket Club compleet in het verkeerde keelgat, waarop HCC beroep aantekende. „De reglementen voorzien wel degelijk in andere en meer passende oplossingen dan de stakende partij als verliezer aan te wijzen”, aldus het statement van het HCC-bestuur.

De wedstrijd had bijvoorbeeld ook overgespeeld kunnen worden, stelde de Haagse vereniging. „Iets dat ook de spelers van beide teams een faire oplossing gevonden hadden en dat beide clubs aan de KNCB hebben laten weten als goede oplossing.”

Diepput

Dat laatste werd ook geconcludeerd door de Commissie van Beroep van de KNCB, waardoor de wedstrijd zondag op De Diepput, de thuishaven van HCC, moet worden overgespeeld. Met die beslissing wordt ook het programma van de play-offs met een week opgeschoven. De nieuwe speeldata zijn zondag 29 augustus, zaterdag 4 september en zondag 5 september (finale).