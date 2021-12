Formule 1 wil sprintrace in Zandvoort in 2022

Tijdens een vergadering in Jeddah heeft de koningsklasse-top tegenover de teams de plannen ontvouwd voor 2022. Na berichtgeving van Autosport bevestigen meerdere bronnen dat het, zoals eerder gemeld, gaat om zes van de 23 race-weekenden waarin een sprintrace op zaterdag de startgrid van zondag zal bepalen.

Het voorstel is nu om dat te doen in Bahrein (seizoensopener), Imola, Spielberg, Montréal, Zandvoort en São Paulo. Het plan is nog niet definitief en moet in de nabije toekomst concreet vorm krijgen. Dat geldt ook voor de exacte invulling van de sprintraces, waarmee dit jaar al werd geëxperimenteerd in Silverstone, Monza en São Paulo.

Zo is er nog discussie over de financiële kant van de zaak. Dit jaar kregen teams compensatie, bovenop het huidige budgetplafond, bij een crash op zaterdag. Daarnaast kondigde Ross Brawn – de sportief directeur van de Formule 1 – eerder al aan dat er tijdens de sprintrace in 2022 mogelijk meer punten te verdienen zijn dan alleen voor de top-3 (3, 2 en 1 punt), zoals dit jaar het geval is. Daarnaast heeft het zijn voorkeur om de officiële pole position toe te kennen aan de snelste man tijdens de kwalificatie op vrijdag, en niet aan de coureur die de sprintrace op zaterdag wint.