Ajax wil Braziliaan Giovanni (18) vastleggen

De speler zou zelfs al in Nederland zijn, maar bronnen rondom de transfer melden dat er ’nog wel wat hobbels zijn te nemen’.

Een van die hobbels naast al het papierwerk en de medische keuring is de stroeve communicatie met Santos, waar Giovanni eerder besloot zijn contract niet te verlengen.

Het vastleggen van de Braziliaan zou na het binnenhalen van Antony een nieuw kunststukje zijn van Overmars. Al is Antony wel een stuk verder in zijn ontwikkeling dan Giovanni, die ook anderhalf jaar jonger is.

Overigens is Overmars zelf in Spanje voor het Europa League-duel met Getafe, terwijl de juristen in Amsterdam proberen de deal af te ronden.

