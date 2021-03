Zonder een bal te slaan staat Andrej Roeblev in halve finale Doha

Roeblev, afgelopen zondag nog winnaar van het tennistoernooi in Rotterdam, kreeg donderdag een walk-over van Marton Fucsovics, vier dagen geleden nog zijn tegenstander in de finale in Rotterdam. De Hongaar bleek last te hebben van zijn rug.

Een ronde daarvoor had Roeblev, het toernooi ook nog eens begonnen met een bye, al een walk-over gekregen van Richard Gasquet (beenblessure).

Het is de eerste keer in de historie van de ATP dat een speler twee keer op een rij een vrije doortocht krijgt in verband met een opgave van een tegenstander.