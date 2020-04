Jan Frodeno, het uithangbord van de complete duursporter

Jan Frodeno Ⓒ EPA

Jan Frodeno is de talk of the town dit paasweekend nadat hij erin slaagde om zaterdag een volledige Ironman triatlon (3,86 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer lopen) af te leggen in zijn appartement. En dat in amper acht en half uur, terwijl hij rustig bleef babbelen met virtuele gasten als Boris Becker en Mario Götze. De 38-jarige Duitser is een fenomeen, een recordman, dé exponent van de complete duursporter. Hoog tijd dat om ’Frodissimo’ te leren kennen. (via: Het Nieuwsblad)