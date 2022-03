Louis van Gaal niet naar WK-loting vanwege positieve PCR-test

Van Gaal liep vorige week een coronabesmetting op en test nog altijd positief, waardoor hij niet kan reizen. „Volgens de dokter zijn het restverschijnselen van het coronavirus en dat blijft langer hangen bij een PCR-test.”

Dat Oranje door het gelijke spel, en doordat Portugal zich plaatste voor het WK, vrijdag geen groepshoofd is, baart Van Gaal overigens weinig zorgen. „Ik denk dat onze tegenstander uit pot 1 Qatar wordt. Ik heb altijd het geluk aan mijn kont hangen.”

Complimenten

Van Gaal had verder complimenten over voor de tegenstander dinsdagavond in de Johan Cruijff Arena. „Duitsland geeft ’Louis van Gaal-druk. Dat is een andere manier van druk zetten zoals Denemarken dat zaterdag deed. Je zag vooral de eerste helft dat wij er niet onderuit konden voetballen”, zei de bondscoach.

„We waren slordig”, vervolgde Van Gaal. „Het goede was dat, hoewel Duitsland de overhand had, we eigenlijk geen kans weggaven. De treffer die we kort voor rust tegenkregen, hadden we aan onszelf te danken.”

Van Gaal was blij met de tweede helft. „Die was fantastisch, wat een spirit”, aldus de 70-jarige trainer. „Alleen als Frenkie de Jong de bal had, konden we onder de druk uit voetballen. We hebben deze week zoveel stappen gemaakt. Duitsland is een topland. Zij zijn een kandidaat om het WK te winnen, denk ik.” Van Gaal zei verder dat hij vond dat Oranje kort na de 1-1 een strafschop onthouden werd. „Anders winnen we deze wedstrijd gewoon.”

