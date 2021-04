Pijnlijk: Demi Vollering juicht te vroeg op finishlijn Brabantse Pijl

Ze kwam 0,0004 seconden (!) na Winder over de lijn. Vollering op twee dus, de Italiaanse Balsamo vervolledigde het podium.

Het zestal Vollering, Coljé, Lowden, Thomas, Winder en Balsamo opende de finale. Mooi volk: dat had ook het peloton in de mot en dus kreeg de kopgroep niet veel ruimte. Maar aangezien topfavorietes Van Vleuten en Van den Broek - Blaak iemand meehadden in de juiste ontsnapping, bleek het toch geen makkelijke klus om de vluchters terug te pakken. Terwijl de zes vooraan voorbeeldig bleven samenwerken, kreeg het peloton de achtervolging nooit volledig gestroomlijnd.

Met nog tien kilometer te gaan bedroeg de voorsprong nog steeds één minuut en leek het alsof de winnares vooraan zat. Op de Moskesstraat werd nog wel de forcing gevoerd maar terwijl vooraan de samenwerking niet spaak liep, kwam het in het peloton te vaak tot individuele pogingen, met Van Vleuten als controlerende waakhond in dienst van ploeggenote Leah Thomas. Het peloton zou niet meer terugkeren.

De finish:

Winder was verbaasd over de afloop. „Ik zag Demi juichen en dacht dat ik tweede was geworden”, vertelde de Amerikaanse.

Vollering, 24 jaar en afkomstig uit Berkel en Rodenrijs, is bezig aan haar eerste seizoen voor SD Worx, de opvolger van de succesvolle ploeg Boels-Dolmans. Ze was dit jaar al zesde in de Strade Bianche en vijfde in de Ronde van Vlaanderen.

Onthutst moest ze in het Belgische Overijse constateren dat haar eerste zege voor de ploeg er net niet van was gekomen. „Het is enorm balen. Ik dacht echt dat ik gewonnen had. Soms is het ’close’, maar als ik terugdenk had ik echt het gevoel dat ik ervoor zat”, vertelde ze na afloop voor de camera van Eurosport.