Niets veranderd bij PSV; laat gelijkspel bij VVV-Venlo

Jorrit Hendrix, Olivier Boscagli en Ryan Thomas balen van het gelijkspel. Ⓒ Hollandse Hoogte

VENLO - Nieuw jaar, hetzelfde PSV. Voor de negende keer op rij (de verlenging bij GVVV niet meegerekend) lukte het niet om een uitduel te winnen. De manier waarop de Eindhovenaren zich tegen VVV-Venlo presenteerden, was ’veel van hetzelfde’. Je zou zeker tegen de nummer zestien van de Eredivisie wel iets anders verwachten, wanneer je dacht dat een trainerswissel nodig was om de ploeg uit het slop te trekken. Maar van progressie was nog geen enkele sprake: 1-1.