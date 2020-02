PSV hoeft Dick Advocaat niet te bellen

„Ik heb gezegd dat Feyenoord mijn laatste club is. Er zitten er weer een paar te lachen, maar dat is zo” , zei de 72-jarige Hagenaar vrijdag. Advocaat heeft een contract tot het einde van dit seizoen en de kans is aanwezig dat hij ook komend seizoen trainer van Feyenoord is.

Advocaat was van 1994 tot 1998 en van 2012 tot 2013 coach bij PSV. De huidige chaos bij de Eindhovense club doet Advocaat wel een beetje pijn. „Het is heel vervelend, maar daar moet je ook doorheen. Ze moeten het oplossen en het wordt ook opgelost. Dat soort zaken zijn vervelend, maar het schijnt erbij te horen.”