Grote kans op Grand Prix in Zandvoort in september

De Grand Prix in Zandvoort zou dit jaar de eerste Europese race zijn geweest, op 3 mei. Het is de bedoeling dat de Formule 1 nu na 36 jaar terugkeert in ons land in september. Zandvoort zou dan deel uitmaken van een zogeheten triple-header, drie races op rij, samen met ook Spa-Francorchamps en Monza. Dat melden verschillende bronnen aan De Telegraaf.

Maandag vond er een online vergadering plaats tussen het management van de Formule 1, autosportfederatie FIA en alle teambazen.

Volgens Auto, Motor und Sport is de renstallen een voorlopige kalender met 23 races voorgeschoteld. Daarvoor staat eerst een dit keer driedaagse test op het programma, mogelijk opnieuw in Barcelona. Het seizoen zou dan ‘gewoon’ beginnen in Australië, op 21 maart, en dan een week later worden gevolgd door de tweede wedstrijd in Bahrein.

Dat was ook dit jaar de bedoeling, maar het race-weekeinde in Melbourne werd op het laatste moment afgeblazen vanwege het coronavirus.

Naast de genoemde triple-header zou er nog zo’n drieluik op de rol staan in het tweede deel van het seizoen in Singapore, Suzuka en Sotsji. Er is logischerwijs nog veel onzeker vanwege de huidige ontwikkelingen in de wereld. Dit jaar werd de oorspronkelijke kalender van 21 Grand Prixs helemaal op de schop gegooid, maar desondanks worden er toch nog zeventien races verreden.

Bekijk ook: Moraalridders zien Max Verstappen maar wat graag boeten

Podcast

In de nieuwe Formule 1-podcast bespreken voormalig coureur Christijan Albers en onze verslaggever Erik van Haren de laatste ontwikkelingen in de Formule 1. Wie zou bij Red Bull de tweede coureur naast Max Verstappen moeten worden?

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps zoals Spotify en Apple Podcasts.