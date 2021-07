Vraagtekens rond toekomst Christian Eriksen na hartfalen

De Deen werd nog tijdens het EK geopereerd en kreeg toen een inwendige defibrillator aangemeten. Volgens Italiaanse regels mag de middenvelder met het apparaat niet meer uitkomen voor zijn club Internazionale.

Francesco Braconaro, lid van het technisch wetenschappelijk comité van de Italiaanse voetbalbond, bevestigde donderdag de geruchten die al wekenlang de ronde deden.

„Eriksen kan momenteel niet volledig goedgekeurd worden om in Italië te spelen”, aldus Braconaro tegenover Radio Kiss Kiss. „Als hij de defibrillator laat verwijderen en via een specialist bewijst dat hij lichamelijk weer in orde is, kan hij weer voor Inter spelen.”

De regels zijn in Italië zijn een stuk strengen dan elders. In Nederland mag Daley Blind bijvoorbeeld wel gewoon profvoetbal spelen, hoewel hij ook een defibrillator heeft aangemeten gekregen. Ook in Europees verband zijn er geen restricties.

Het is onduidelijk wat voor stappen Inter en Eriksen nu gaan ondernemen. Beide partijen hebben nog niet gereageerd op het nieuws. Eventueel moet worden overgegaan tot een transfer.

De nieuwe trainer Simone Inzaghi reageerde eerder vooral vanuit persoonlijk oogpunt op het voorval. „Christian moet nu vooral zijn rust nemen en wij wachten hier op hem, met open armen.”