Djokovic lijkt topvorm voor Australian Open te pakken te hebben

Novak Djokovic lijkt op tijd in vorm voor de Australian Open. De 35-jarige Serviër plaatste zich voor de halve finales van het toernooi in Adelaide door de Canadees Denis Shapovalov in twee sets te verslaan: 6-3 6-4. Het was de honderdste zege van Djokovic op Australische bodem.