Leerdam leidt Seattle naar MLS-titel

Leerdam brak in de 57e minuut de score open met een schot dat via verdediger Justin Morrow van richting werd veranderd en onhoudbaar was voor doelman Quentin Westberg. De Spaanse ploeggenoot van Leerdam, Victor, verdubbelde op aangeven van voormalig Ajacied Nicolás Lodeiro de voorsprong. Raúl Ruidíaz maakte er in de 90e minuut zelfs 3-0 van.

Een late treffer van voormalig AZ-speler Jozy Altidore van Toronto kon de overwinning van Seattle Sounders niet meer voorkomen. Seattle volgt Atlanta United op. De landskampioen, dit seizoen gecoacht door Frank de Boer, werd in de eindstrijd van de Eastern Conference uitgeschakeld door Toronto FC.