Ajax wint in aanloop naar Johan Cruijff Schaal benefietduel met Shakhtar

Shakhtar is bezig met een tour langs verschillende Europese clubs, waar het benefietwedstrijden speelt om geld op te halen voor Oekraïne. Dat was in de Johan Cruijff Arena, waar enkele duizenden Oekraïense vluchtelingen op uitnodiging aanwezig waren, niet anders.

Na een indrukwekkende minuut stilte en het volkslied werd de wedstrijd in gang gezet. Alfred Schreuder stuurde een sterke formatie in het veld met vrijwel alle grote namen, zoals Antony, Dusan Tadic, Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Daley Blind. Voor veel van hen was het cruciaal om minuten te maken, nadat vorige week de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt op het laatste moment werd afgelast vanwege een paar coronagevallen binnen de Amsterdamse selectie.

Hoewel Ajax beter was, greep Shakhtar na een halfuur de voorsprong. Deveyne Rensch zag er niet goed uit, toen Mykhaylo Mudryk hem voorbij denderde en de 0-1 maakte. Op slag van rust werd het 1-1 door Dusan Tadic, die op het randje van buitenspel stond. Maar aangezien er geen VAR aanwezig was, bleef de treffer staan.

Na rust had Ajax veel grote kansen, maar uiteindelijk kwam de ploeg gelukkig aan zijn doelpunt. Een schot van Steven Berghuis werd van richting veranderd waardoor Andriy Pyatov op het verkeerde been stond. De doelman had eerder nog op geweldige wijze voorkomen dat Berghuis de 2-1 maakte. Hoewel hij even later ook nog een knal van Edson Alvarez keerde, werd hij nog voor een derde maal gepasseerd. De ingevallen Mohammed Kudus tekende met een fraai schot andermaal voor een treffer in de voorbereiding.